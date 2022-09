La Mercè 2022 posa a prova el retorn a la normalitat: entre la festa i les reivindicacions

Reforç dels serveis

De la vaga al servei intensiu de neteja

La mobilitat, escapçada

La Mercè 2022 ha de ser la festivitat del retorn a Ho va expressar així el tinent d'alcaldia de Cultura de l'Ajuntament de Barcelona,, fa pocs dies. El representant del govern municipal ho deia en referència a la programació cultural i als actes de ciutat, però el cert és que les seves paraules acabarien per plantejar el repte real que entoma la ciutat aquests quatre dies de celebració popular., en tots els seus sentits.Això implica l'anunci eufòric de la gran oferta lúdica que viurà Barcelona, però també la comprovació de-després de dos anys sense poder-la gaudir- i l'examen sobre una gestió municipal que haurà de tornar a fer-se càrrec d'. I mentrestant, el teló de fons del concepte normalitat a la capital catalana també comporta reivindicació. Per això, s'ha evitat a última hora una vaga històrica del personal de neteja , però s'haurà de conviure les aturades laborals dels conductors d'autobús de TMB . Tot plegat enmig d'una situació social en què la vulnerabilitat despunta i les veus veïnals més crítiques recorden que hi ha barris especialment necessitats d'inversió, més enllà de la festa. La normalitat és això.Entre els principals focus d'aquesta Mercè hi ha l'expectativa de normalitzar el consum d'oci, després que la frustració davant les restriccions acabés afavorint un caos imprevisible, l'any passat, especialment a plaça Espanya i el Bogatell . Des de l'Ajuntament confien que, així com la reobertura de l'oci nocturn ha reduït els maldecaps per a l'administració al carrer,. Hi haurà unes quaranta actuacions musicals, amb propostes que van des del tribut a Pau Riba al nou pop urbà del fenomen Luna Ki. Enguany, a més, es recuperen els grans espais dedicats a les actuacions musicals, com l'avinguda Maria Cristina, la platja del Bogatell, l'avinguda de la Catedral o la rambla del Raval.No totes les atencions estaran posades en els concerts, però. També es reprèn la força popular al centre de la programació durant el dia i la tarda. La plana major dels, tant dissabte com diumenge, i el correfoc es desplaçarà al passeig de Gràcia en ple bicentenari d'aquesta via.Per tot plegat, el consistori ja ha anunciat que la plaça Sant Jaume tindràdurant els actes que apleguin grans masses, alhora que preveu altres mesures per mantenir la funcionalitat de la ciutat durant aquests dies clau, anunciades aquest mateix dijous. Un dispositiu policial especial regularà el trànsit de totes les zones que es veuran afectades per la mobilitat, es reforçarà el control d'alcohol i drogues en punts sensibles. A més, una de les novetats ésamb visió nocturna, visió tèrmica i altaveu. Ara bé, sense enregistrament d'imatges, sinó amb anàlisi en directe, asseguren des de l'ajuntament barceloní.Una altra de les particularitats de la preparació anunciada pels serveis municipals és el desplegament de, que aportaran informació i assessorament contra la violència masclista i la LGTBIfòbia. Aquests dispositius, però, no seran presents a tots els escenaris. Únicament, en els tres que esperen més afluència. Maria Cristina, Bogatell i Zona Universitària.Igualment, s'ha fet saber que laocuparà una de les principals preocupacions de l'Ajuntament en aquest retorn a la normalitat de la gran festa de la ciutat. En concret, el consistori ha anunciat l'increment d'un contingent extra deper fer front a les necessitats intensives de gestió de residus, aquests dies. Un pla de xoc que costarà uns 370.000 euros. La prioritat d'aquesta activitat reforçada serà Ciutat Vella i els punts de gran presència ciutadana.Així, es vol fer oblidar que, fa pocs dies, la perspectiva de la neteja a la ciutat durant la Mercè era un tema sensible. Els sindicats van fer surar l'avís de, en vista que no cobraven uns complements pactats, després que el govern municipal hagi hagut d'afrontar una ofensiva constant amb sobre la netedat de la capital catalana. En ple final de mandat, es considerava cabdal resoldre la situació, i així es va pressionar perquè s'aconseguís. La majoria dels sindicatsa última hora i es va desactivar l'alarma municipal.Menys èxit han tingut els treballadors del. Les seves protestes perquè s'ajustin els sous de la plantilla a l'augment de la inflació -per no perdre poder adquisitiu- no han trobat la conciliació esperada a l'altra banda de l'empresa pública. Davant d'això, aquest dijous han protagonitzat una vaga de 24 hores i,: entre les 2h i les 4h, entre les 10h i les 12h, i entre les 21h i les 23h.TMB, al seu torn, assegura que té les mans lligades per la llei, que limita el creixement dels salaris, i es resigna a reclamar que la gent prioritzi el transport en metro durant la festivitat. El transport soterrat funcionarà de manera ininterrompuda durant 91 hores, ja que els metros seguiran passant les matinades de dissabte, diumenge i dilluns. En previsió del retorn dels, com en el cas del piromusical de Maria Cristina de dilluns,que porten a aquests punts amb més freqüència de pas dels combois.A la guerra laboral convocada pels sindicats de TMB, a més, se sumen algunes reticències de veus veïnals, que plantegen matisos al triomfalisme en l'anunci de nous escenaris de la Mercè com el de Ciutat Meridiana., reflexiona el president de l'associació veïnal d'aquesta zona castigada per la pobresa, Filiberto Bravo, a NacióDigital I, de fons, una última gestió impossible:intermitent durant la Mercè. Unes llàgrimes de Santa Eulàlia que planen amb força sobre la el vespre d'aquest divendres i que podrien tenir continuïtat dissabte i diumenge. Un últim element, però, que relliga amb l'esperit de la normalitat absoluta. Torna la Mercè menys calculada.

