La mesa del Parlament cessa quatre dels sis assessors de Borràs

La mesa del Parlament ha decidit cessarde la presidenta suspesa,. La decisió ja està presa i l'haurà de signar la vicepresidenta primera en funcions de presidenta, la republicana, en una resolució on es recollirà que el cessament és en data a, segons han explicat fonts parlamentàries. Aquesta decisió arriba després de setmanes complicades entre ERC i Junts per abordar aquesta carpeta, que la mateixa Vergés reconeixia que era d'alta complexitat perquè afectava personalment a treballadors de la cambra després d'un final de curs amb molta tensió per la suspensió de Borràs . A tot plegat, se li sumava el perill de posar encara més en entredit la reputació de la cambra per estar paganta uns assessors que des de la suspensió de la presidenta, no tenien tasques definides.Amb aquesta decisió se cessen els quatre perfils més polítics i de confiança de Borràs, aquells que, principalment, ostentaven els càrrecs més alts:, cap de gabinet;, cap de premsa;assessor; i, tècnic. Tots ells deixaran de treballar al servei de la cambra però, en cas que Borràs tornés a ostentar el càrrec si el seu cas acabés en una absolució, podria contractar-los de nou.Les dues persones que continuaran a la cambra són la responsable de gestió,, i el tècnic assessor. El seu càrrec continuarà sent el mateix, però ara es dedicaran a ferper a tots els membres de la mesa amb funcions relacionades amb, actes institucionals, gestionar la rebuda d'audiències a la cambra, revisar les ordres del dia, i tasques relacionades amb l'escala internacional. "Cal que aquesta feina es continuï fent i no la podíem absorbir nosaltres", expliquen fonts parlamentàries.Com s'ha pres aquesta decisió? Quan va començar el curs polític amb la situació, la majoria dels membres de la mesad'aquest conflicte. A partir d'aquell moment, Vergés va mantenir diverses reunions personals amb cadascun dels afectats per veure com es podien aterrar les seves funcions al servei de tota la mesa. Després de les entrevistes i trobades, es va concloure que quatre dels assessors -càrrecs de confiança de la presidenta- feien unai que el seu encaix al servei de tota la mesa del Parlament podria ser complicat, també tenint en compte que haurien de treballar per diputats que van promoure la seva suspensió. És així que la decisió final passa per mantenir dos dels sis assessors.Què passa ara, després dels cessaments? Es contractaran nous assessors? Vergés ho podria fer si així ho desitja, ja que la responsabilitat en el cessament i la contractació dels assessors de la presidència recauen ara en la vicepresidenta primera. A hores d'ara, però, Vergés no contempla fer-ho. Primer volen detectar lesque es puguin obrir en aquesta nova etapa, i després contemplar si calen o no nous treballadors. A hores d'ara, tant Vergés com la vicepresidenta segona, Assumpta Escarp, tenen dos assessors. Els secretaris de la mesa, per la seva part, en tenen un.

