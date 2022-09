Condemnen un metge a dos anys de presó per masturbar una pacient

Un metge de 70 anys del centre de salut de Pinoso, a, ha estat condemnat aquest dijous a dos anys de presó i a pagar una indemnització de 10.000 euros per haverd'una pacient. Els fets van succeir el 14 d'agost de 2020, quan la jove va acudir a la consulta per uns dolors.L'home va determinar que el seu problema responia al fet que. Es va disposar a inspeccionar-la i li va realitzar tocaments sexuals. En sortir del centre, la noia va decidir denunciar els fets de manera immediata a la comissaria més propera. A partir d'aleshores, es va obrir un procés judicial que ha culminat amb l'empresonament de l'abusador.Arran de l'episodi, la víctima ha passat per, i la família ha quedat molt afectada, ja que el metge era de la seva confiança i els havia tractat en moltes ocasions. A més, l'entorn de la jove ha explicat que no tothom es creu la seva versió i que el poble s'ha convertit en un cercle de debat sobre el tema.El condemnat ha emès unes declaracions al programa Ya es mediodía, de Telecinco, en què ha defensat que quan va fer els tocaments "". En aquest sentit, ha afirmat que s'ha declarat culpable per por a anar a la presó i ha justificat que "".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor