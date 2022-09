VÍDEO | Enxampat en patinet elèctric per l'autovia T-11 a Reus

Se'l veu tot circulant enper la vorera de l', al seu pas pel terme de Reus. La xarxa social "" n'ha difós les imatges, que no han trigat a fer-se virals, la tarda d'aquest dijous. Es tracta d'una temeritat que posa en perill la vida del mateix individu, però que també pot provocar un accident.Segons estableix la, els usuaris de patinets elèctrics han de circular pel carril bici i respectar els semàfors. Tenen prohibit desplaçar-se per les voreres, així com per vies interurbanes, travessies, autopistes i autovies. Finalment, també tenen prohibida la circulació per túnels urbans.

Circula con un patinete eléctrico por la autovía #T11 Reus, Tarragona pic.twitter.com/vVaREaCysb — SocialDrive (@SocialDrive_es) September 22, 2022 Tot, la setmana que un informe deha determinat que el 60% dels usuaris de patinet elèctric a Barcelona admeten que circulen amb. De la mateixa manera, sis de cada 10 reconeixen que se salten els semàfors si no hi ha altres vehicles circulant i que circulen contra direcció o per la vorera per guanyar temps.

