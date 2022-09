Mor als 33 anys el DJ Jamie Roy, un dels habituals a les discoteques d'Eivissa

El, músic i productor escocèsha mort aquest dimecres als 33 anys, tal com ha comunicat la seva família a través de les xarxes socials. Roy era un dels artistes habituals a les discoteques més populars d'Eivissa, com. En els últims mesos la seva popularitat l'havia portat també fins a"En Jamie era un fill, germà, nebot i tiet molt estimat entre els seus amics i companys tant de dins de la indústria de la música com de més enllà. Tots tenim el", ha assegurat la família. El jove va començar la seva carrera organitzant festes a la seva ciutat natal de, a, però el seu èxit el va portar a viure ades del 2015.En la seva tasca com a productor, Roy havia llençat al gener el que serà el seu últim tema,, juntament amb Oden & Fatzo. El 2021 també havia publicat cançons com. Els motius oficials de la seva mort no han estat revelats, però The Scotish Sun ha explicat que ha perdut la vida "de forma".

