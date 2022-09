Alsina, des d'Israel: «Hi ha interès per Catalunya i voluntat de col·laborar»

La consellera d'Acció Exterior i Govern Obert de la Generalitat, Victòria Alsina, ha tancat aquest dijous el seu periple a Israel i Palestina, en què ha mantingut trobades amb diverses autoritats. Després de la seva darrera reunió, ha assegurat que Israel té "interès per Catalunya" i "voluntat de col·laborar". En aquest sentit, ha identificat "oportunitats" per fer-ho a curt i mitjà termini.



Ho ha dit a Tel-Aviv, on s'ha trobat amb el ministre de Cooperació Regional d'Israel, Issawi Frej, amb qui ha explorat futures vies de col·laboració, especialment en la cooperació mediterrània i a través de la Unió pel Mediterrani, que té la seu a Barcelona. Alsina ha destacat que es tracta del primer ministre àrab-palestí i d'una persona important en el projecte de consens que vol representar el Govern d'Israel.

Tanmateix, ha explicat ha abordat projectes en el marc dels, signats el 2020 entre elsi Israel. També s'ha reunit amb l'alcalde de Tel-Aviv,, amb qui ha intercanviat idees i ha abordat l'agermanament de la ciutat amb Barcelona -establert el 1998- i l'que acull la capital catalana, entre altres assumptes.La consellera ha fet el viatge amb el secretari d'Acció Exterior del Govern,, i amb el director general de Prospectiva i Innovació en Acció Exterior,. A més dels polítics esmentats, s'ha trobat amb l'alcalde de Raanana,, i amb representants de diversos grups parlamentaris d'Israel, tant del govern com de l'oposició. "Hem pogut tenir una interlocució sobre les futures agendes polítiques d'Israel i Catalunya, i elsque tenim", ha destacat.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor