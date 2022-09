El Grup Barnils alerta de les amenaces al periodisme lliure des de Washington

El president del Grup de Periodistes, ha participat aquesta setmana a la primera Conferència TLN per la Llibertat dels Mitjans "Freedom of the Media", impulsada per l'organització. Les jornades han reunit professionals i representants d'entitats del món mediàtic i periodístic delsi l'i Borràs hi ha intervingut per parlar sobre la llibertat d'informació i les amenaces al periodisme alsi a l'Estat.La intervenció del president del Grup de Periodistes Ramon Barnils ha tingut lloc aquest dimarts dins la tertúlia ": Editorial Independence and Europe", al National Press Club de Washington, juntament amb els periodistes, CEO i editor en cap de Vijesti.me, de Montenegro i, d'Oslobodjenje Media Group, de Bòsnia i Hercegovina. Durant la seva intervenció, Borràs ha fet èmfasi en el paper del Grup Barnils a l'hora d'assenyalar les amenaces i els impediments a la feina dels professionals de la informació. Entrebancs que, a més, evidencien la poca salut del sistema mediàtic espanyol i la fragilitat de la seva llibertat de premsa.El president del grup ha destacat els projectes de l'crític dels mitjans,, i del, ambdós impulsats pel Grup de Periodistes Ramon Barnils, com a punters en la lluita contra la censura i les amenaces al periodisme, i n'ha repassat les dades més importants recollides els darrers anys. També ha aprofitat l'actualitat mediàtica per exemplificar aquestes dades, explicant els casos de Ricard Ustrell , que aquesta setmana han hagut de declarar als jutjats per la seva feina o les seves opinions.En aquest sentit, Borràs ha repassat la situació de la llibertat d'opinió i premsa a l'Estat espanyol i el paper que hi juguen la coneguda com ai l'amenaça creixent dels Litigis Estratègics Contra la Participació Pública. També ha apuntat al discurs de l'odi i el creixement de l'com a perills reals per a l'exercici del periodisme lliure, així com també ha criticat la concentració mediàtica a l'Estat, que posa en greu risc la independència mediàtica. Per tot això, el president del Grup Barnils ha denunciat que l'Estat espanyol no té un ecosistema mediàtic sa, ni prou segur ni prou lliure; i que les implicacions d'això sobre la salut democràtica espanyola són evidents.

