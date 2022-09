L'exèrcit espanyol farà la jura de bandera a Figueres per primer cop des de 2017

l ha organitzat una novaal castell deel pròxim 8 d'octubre. Es tracta de la segona que es farà a la fortalesa des del setembre del 2017, quan més de 300 persones van participar en la jura que es va fer a les portes de l'. L'acte s'emmarca en les activitats commemoració deli s'espera que hi acudeixi una xifra similar de persones a la registrada fa cinc anys. A més de la jura, del 7 al 8 d'octubre el castell oferirà una jornada de portes obertes amb una exposició de materials i armament al fossat del castell. També s'hi podran veure vehicles militars de combat i diferents unitats de lai lahi faran demostracions.L'exèrcit espanyol ha organitzat un seguit d'activitats militars complementàries alamb l'objectiu "d'impulsar la cultura de, fomentar el coneixement de lesentre la població i consolidar les relacions amb les institucions i autoritats civils". Les organitza el Comandant Militar de Girona,, que, alhora, és el cap del Regiment d'Arapiles 62, la Unitat d'Infanteria que hi ha a la base militar deEn aquest acte, el personal civil podrà realitzar o "renovar" el jurament a "rojigualda" davant l'emblema nacional del Regiment d'Arapiles 62. El presidirà el cap de l'Estat Major de l'Exèrcit, el general, i hi assistiran la delegada del govern espanyol a Catalunya,, i l'Inspector General de l'Exèrcit, el tinent generalL'última jura de bandera civil que es va fer a la fortalesa va ser a finals de setembre del 2017, pocs dies abans delde l'1-O. S'espera que en aquesta ocasió es registrin xifres similars a les de fa cinc anys i hi acudeixin unes 300 persones. I és que es dona la circumstància que les persones que juren bandera no poden tornar a fer-ho fins que hagin passat. Una situació, remarquen, que "limita" el nombre de. Els interessats s'hi poden inscriure a través de la subdelegació i el regiment d'Arapiles 62. Els acte es clouran amb un concert a les vuit del vespre per part de la Unitat dede la Inspecció General de l'Exèrcit.

