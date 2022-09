Shakira trenca el seu silenci: «Són les hores més fosques de la meva vida»

Des quevan anunciar la seva separació a inicis d'estiu, la cantant colombiana ha esquivat qualsevol declaració i ha adoptat un perfil discret amb els mitjans de comunicació. Ara, gairebé dos mesos després, ha trencat el seu silenci i s'ha pronunciat en una entrevista a la revista Elle. "", hi ha confessat.El seu procés de divorci passarà a la història pel feroç seguiment de determinats sectors de la premsa espanyola i internacional, que l'han convertit en un serial d'interès general. Tant és així, que Piqué ha emèscontra els mitjans que l'"assetgen" per la seva vida privada, amb l'objectiu de protegir els seus fills. Sobre la gestió de la situació amb els nens, l'artista ha explicat que intenta "", ja que encara ho estarien processant.En mig de tota la polèmica, Shakira ha compartit que "" per ella, perquè l'ajuda a processar les seves emocions i a donar-les un sentit. "", ha arribat a afirmar. En aquest aspecte, la seva vida professional li ha servit per mantenir-se ocupada i tenir una obligació més.La història d'amor entre Shakira i Piqué va començar el 2010, quan l'artista de Barranquilla va cantar l'himne delen la cerimònia inaugural de l'esdeveniment, el, i Gerard Piqué va ser el que li va anar darrere. Així ho va explicar ell mateix una vegada: ". Era aquí perquè va cantar en la cerimònia d'obertura del mundial i li vaig preguntar com estava el clima". La primera vegada que van ser vists junts, va ser el maig de l'any 2011 i la primera aparició pública oficial va ser en un concert de Shakira a Barcelona, quan el futbolista va sortir a l'escenari amb ella.Un any després, Shakira anunciava que esperava el seu primer fill amb el futbolista. En una entrevista el 2014 a la revista Glamour, va parlar així de la seva relació: "Ja tenim l'essencial, saps?, un amor l'u per l'altre i un bebè. Crec que aquests aspectes de la nostra relació ja estan establerts i el matrimoni no els canviarà. Però si em caso,". Aquell mateix any, la parella anunciava l'arribada del seu segon fill.

