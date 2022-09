El TSJC manté el 25% de castellà en dos casos malgrat la nova legislació

El(TSJC) s'ha negat a revocar elen dos centres educatius malgrat la nova legislació aprovada peli el. Els jutges consideren que no és necessari aixecar lesd'aquests casos concrets, perquè el nou marc legal de la Generalitat no contradiu aquestes resolucions. "De l'examen de la nova normativa es constata que la modificació operada pel decret llei i la llei no incideix necessàriament en la decisió cautelar adoptada, ja que, si bé modifica el model lingüístic de l'ensenyament públic, no es limita genèricament la intensitat de l'ús del castellà com a llengua d'ús curricular", diu la resolució.El mateix tribunal va dir fa uns mesos que, amb l'actual legislació, no es podia aplicar la sentència que fixa el 25% de castellà en tots els centres de Catalunya. Per això, va decidir presentar una demanar al Tribunal Constitucional que analitzés la nova normativa de la Generalitat. Paral·lelament, l'alt tribunal també s'haurà de pronunciar sobre els recursos presentats pels partits espanyolistes contra la llei i el decret. La llei en qüestió va ser aprovada peri els, metre que el decret va ser convalidat amb els vots d'ERC, Junts i els comuns. La legislació compta amb l'aval unànime delEn aquests dos casos concrets -són alumnes de primer d'ESO representats per un mateix advocat-, la sala cinquena del TSJC manté que la resolució cautelar recorreguda per la Generalitat "" per modificació normativa. Els jutges recorden que el decret del Govern elimina els percentatges per aprovar els projecte lingüístics de cada centre, però "no afecta el dret individual reconegut de manera cautelar a l'alumne". De tota manera, el TSJC admet que si el centre afectat ha d'aplicar la nova normativa, això sí que podria afectar la mesura cautelar. Ara bé, mentre això no passi, "la mesura cautelar no resulta incompatible amb el nou marc normatiu".El TSJC reconeix, doncs, que el nou marc normatiu de la Generalitat "" i per això, diuen els jutges, s'ha presentat una qüestió d'inconstitucionalitat. Ara bé, la legislació catalana "en cap cas incideix de manera instantània sobre situacions jurídiques individuals ja reconegudes". "Encara que la legislació catalana no defineixi el castellà com a llengua vehicular, el seu ús educatiu està recollit en la normativa i el dret individual de l'alumne a rebre ensenyament en castellà té base constitucional i reconegut en la legislació estatal", argumenta el tribunal. En altres casos, el TSJC ha rebutjat aplicar el 25% de castellà en aules arran de la nova llei

