Els conductors de bus de TMB apugen el to: més vagues parcials a l'octubre

Els conductors dels autobusos de TMB apugen el to de la protesta i arrosseguen l'empresa pública a unsi no hi ha una nova oferta, les aturades laborals es multiplicaran. Així s'ha decidit en una assemblea multitudinària celebrada a les Cotxeres de Sants de Barcelona, on a mà alçada s'ha deciditmantenir les protestes previstes d'ara i fins a final de setembre i. Així, es mantindrà l'afectació sobre la mobilitat durant les festes de la Mercè -en què s'ha decretat uns serveis mínims del 33% del servei- i s'anirà més enllà davant la manca d'acord amb TMB.Aquestes noves protestes de l'octubre no serien durant les dues primeres setmanes. Hi haurà una pausa entre el 30 de setembre, quan està prevista l'última jornada d'aturades parcials de dues hores en tres franges, i mitjans del mes següent. ", apunta el representant de la CGT al comitè d'empresa, Juan Ramiro Garcia. Així doncs, es preveu que a partir de mitjans d'octubre es reactivin aquestes vagues entre les 2h i les 4h, les 10h i les 12h i les 21h i les 23h.Segons explica Garcia a, la voluntat majoritària dels concentrats en l'assemblea d'aquest migdia ha estat elevar la reivindicació laboral perquè l'empresa cedeixi., davant d'un escenari de gran inflació i pèrdua de poder adquisitiu", ha comentat.Les reivindicacions sindicals insisteixen que es faci un augment de les condicions salarials, almenys per igualar, i que es compensi un deute històric que TMB rebaixa a la meitat mentre que els sindicats reclamen complet. La defensa de l'empresa pública passa per citar la llei de Pressupostos Generals de l'Estat, que fixa un topall d'un creixement del 2% dels salaris dels treballadors de les empreses públiques, però Juan Ramiro Garcia demana un exerciciper plantejar alternatives.De moment, la primera jornada de vaga ha tingutdels treballadors, segons dades del comitè d'empresa. TMB, al seu torn, apunta que no s'han produït incidències fora del previst. Sobre la protesta, el director general del Bus de l'empresa pública, Jacobo Kalitovics, ha expressat aquest dijous que la direcció de, en referència a la pujada màxima d'un 2% prevista a l'Estat. En aquest sentit, ha apuntat que si el govern estatal canvia aquesta llei, es podrien estudiar més increments salarials.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor