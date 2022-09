El futbolista català que debutarà amb la selecció d'Indonèsia

Anècdota poc habitual, malgrat que cada cop més, al món del. Un jugador català debutarà, amb 30 anys, amb la selecció d'. Es tracta de, nascut a, al, i que ha obtingut la nacionalitat del país asiàtic perquè una de les seves àvies hi va néixer.Actualment, el defensa forma part delde, equip pel qual ha fitxat aquesta temporada. L'adquisició de la nacionalitat ha estat aprovada fa unes setmanes per lad'Indonèsia. El futbolista es va formar al planter de l'i amb només 17 anys ja va debutar amb el primer equip.La seva ràpida progressió el va portar a la convocatòria de la selecció espanyola sub-21, però mai va arribar a l'absoluta. El seu historial de clubs deixa l'han portat per Espanya amb eli el, elamb eli peramb elper acabar finalment a l'equip de Malàisia.No és el primer futbolista català que canvia de nacionalitat. A la selecció d'Albània hi juga Ivan Balliu , un futbolista nascut a on el seu pare, Salvador Balliu, és alcalde per Junts per Caldes des del 2011. El jugador, actualment a les files del Rayo Vallecano, es va formar a les categories inferiors del, i ha jugat a l', a l'portuguès, i alfrancès.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor