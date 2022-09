ERC reclamarà a Sánchez la recaptació total de l'IRPF i de l'impost sobre les energètiques

ERC està treballant aquests dies en una bateria deper reforçar el model català, fent-lo mési dotant-lo de més competències. Aquestes iniciatives les presentaran els republicans durant elprogramat per la setmana vinent, i estaran principalment adreçades al. És per això que els republicans esperen sumar els suports necessaris perquè surtin aprovades i així "fercontra els privilegis i per combatre les desigualtats", ha declarat la portaveu Marta Vilalta en roda de premsa des del Parlament.Acompanyada de, diputat i vicesecretari general de coordinació interna dels republicans, han explicat que les peticions se centraran principalment en dues qüestions. Per una banda, laperquè lpassi a assumir la seva recaptació total. Per l'altra, que la recaptació que el govern espanyol farà a través dels nous impostos a latambé passin a ser competència de les comunitats autònomes, sumant-se així a peticions que ja han fet altres territoris com el País Basc.A banda d'aquests reclams, els republicans han explicat que també presentaran propostes contra el, sobretot ara que Andalusia ha anunciat que suprimirà l'impost de patrimoni per atraure rendes altes: "", ha censurat Vilalta, que ha descrit aquesta operació com una "", i per això al debat de política general també instaran el Parlament a "denunciar els intents de recentralització" que s'estan duent a terme des d'Andalusia o Madrid: "Com més pinya fem, més fàcil serà que es pugui convertir en realitat", ha dit Vilalta per animar la resta de grups a sumar-se a la seva proposta.Durant la roda de premsa Vilalta i Salvadó també han valorat l'impost a les grans fortunes que ha proposat avui mateix la ministra d'Hisenda, Maria Jesús Montero. Han titllat la proposta d'"interessant", però Salvadó ha demanat que" a les comunitats autònomes, en referència al fet que no entri en conflicte amb els marcs normatius que ja existeixen a cada territori.

