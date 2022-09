Premien a Suïssa un vi de Pinot Noir català

Per segon any consecutiu el95% pinot noir, 5% viognier, rep laa l’únic concurs mundial dedicat exclusivament a vins elaborats amb varietat de la família Pinot. Cavesha obtingut una medalla d’or pel seu vi Flor de Pinot 2021 al Concurs Mondial des Pinots 2022 celebrat aEl Flor de Pinot és unelaborat amb les varietatsi viognier. El pinot noir és recol·lectat en el seu punt òptim de, collit i premsat sense cap classe deper no incrementar el color. El raïm fermenta a baixa temperatura en dipòsits d’inoxidable.El resultat, segons el, és un vi, que en boca és ple i untuós amb un postgust elegant. Molt versàtil, ofereix unexcel·lent amb la nostra cuina mediterrània. Naveran, amb una producció de vi i cava d'unes 600.000 ampolles, es caracteritza per l’elaboració de caves que, a més del, incorporen la varietatal seu, la finca de Caves Naveran, s’hi conreen les varietats deautòctones del: macabeu, xarel·lo i parellada a més de les blanques viognier i chardonnay i les negres cabernet sauvignon, pinot noir, merlot i sirah i amb la recerca dels rendiments i productivitat idonis de cada varietat i parcel·la s'obté el raïm que es vinifica al seu propi celler, sempre a prop de les vinyes.

