Quines zones tenen més risc d'inundació a Catalunya?

D'acord amb el, que intenta protegir la població, els béns i el medi ambient dels ruixats intensos, unestà en perill d'alt o molt alt d'inundació en cas de precipitacions abundants. En aquesta línia, unde les zones urbanitzades estan amenaçades per aquest desastre natural.Dels 32.108 quilòmetres que té Catalunya,, una xifra que representa el 4% del territori. En concret, els municipis amb més població afectada són els de l'àmbit metropolità de, així com les ciutats de. Tal com apunten les xifres, prop de 630.000 persones viuen dins la zona inundable, de les qualspateixen un risc alt d'inundació.D'aquesta manera, les comarques més vulnerables al desastre natural són les del, a causa de la presència de rieres, barrancs i rius de poca capacitat. També tenen risc les depel desbordament dels torrents i les de Plana Central, on els rius, malgrat ser de més longitud, tenen poca capacitat i pendent i, per tant, es desborden amb més facilitat.D'altra banda, bona part de les àrees inundables es troben dins de; és per això que el grau d'exposició al perill és molt elevat. A més, hi ha activitats especialment desprotegides a l'amenaça, com els. Cal destacar que el risc s'accentua pel fet que gran part dels petits rius no estan motoritzats i, en conseqüència, no hi ha un senyal anticipat al seu creixement.

