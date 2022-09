Cap dels compromisos verbalitzats l'any passat sobre la revisió del sou dels diputats té resposta un any després. El Parlament estài en ell no es contempla la reforma necessària perquè les dietes lliures d'impostos, com s'havien proposat abordar els membres de la Mesa. Fonts parlamentàries han atribuit aquesta qüestió a una "entre els grups", i mentrestant, per tant, aquesta carpeta queda guardada en un calaix.El dilema, encallat des de la passada tardor, és si els diputats han d'acceptar o no la reducció de sou que suposa la regularització. El 7 d'octubre la cambra va aprovar el pressupost del Parlament , de 65,6 milions,. ERC, Junts, el PSC i Ciutadans van votar aleshores a favor que fos el Parlament qui cobrís aquest cost -per bé que amb diferents posicions en relació amb el percentatge-, mentre que els comuns i la CUP van votar-hi en contra perquè consideren que ha d'anar a càrrec de cada diputat i no suposar més despesa per al Parlament. Des d'aleshores, el debat està enquistat i així seguirà.Ara la cambra catalana treballa un nou pressupost que cotempla una quantitat ded'euros, un increment del, i que si res canvia, es preveu aprovar al ple programat pel 18 i 19 d'octubre amb el litigi sobre les dietes sense resoldre. Si bé l'any passat es va intentar fer una modificació del pressupost amb la previsió que es regularitzarien, aquest any la proposta passa per fer marxa enrere i continuar com abans. Al pressupost s'hi afegeix, com a novetat, que una mensualitat d'aquestes dietes sí que passi a tributar, el que representa entre 1.400 i 2.000€ anuals per cada diputat segons la prestació que percep.Durant aquest últim curs i des de l'aprovació de l'últim pressupost, només la CUP ha fet propostes per reobrir el meló de la regularització . El mes de març van portar a la mesa del Parlament una proposta persobre la regularització. La proposta de la CUP passava perquè les despeses de representaciódels diputats i que la despesa afegida que suposarà la seva tributació d'IRPF siguidels parlamentaris i no amb diners públics: en altres paraules, assumir una retallada de les seves retribucions, i donar compliment a que només s'abonin els viatges i desplaçaments que estiguin justificats.Les quantitats per representació que reben els diputats oscil·len entre els 16.975 i els 23.895 euros anuals que complementen el sou base, establert en 2.921,8 euros mensuals. És una quantitat estimada fixa per a cada diputat en funció d'on visqui, es desplaci o no,i que es percep encara que els plens es facin de forma telemàtica, com va passar arran de la pandèmia.

