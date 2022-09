El govern espanyol anuncia un impost «temporal» a les grans fortunes

La ministra d', ha explicat que elestudia crear un impost "temporal" a les grans fortunes. En declaracions als passadissos delaquest dimecres, Montero ha dit que els tècnics del ministeri que lidera estudien una fórmula per "demanar una aportació més gran i un esforç" a aquells "que més tenen" per "protegir elsa les rendes de". Montero ha dit que l'horitzó temporal d'aplicació d'aquest tribut seria coincidint amb l'inici del 2023.Sobre terminis, la mateixa Montero ha assegurat que tal com preveu que passi amb els impostos a lesi la, caldrà veure les circumstàncies de la crisi per veure quina ha de ser la duració temporal de la mesura. Pel que fa a la fórmula, la ministra ha recordat que "no tot pot incloure's a la llei de". Els comptes estatals poden incloure modificacions en les figures tributàries existents, però no contemplar la creació d'un nou impost.Per altra banda, la titular d'Hisenda ha titllat d'"enorme irresponsabilitat" que, com ja han fet, estigui estudiant suprimir l'impost sobre el patrimoni. Montero ha criticat que sigui Múrcia qui faci aquest "regal fiscal" quan es troba entre les comunitats de l'Estat que menys inversió fan en

