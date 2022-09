Sandro Rosell, absolt en el judici per frau fiscal

El jutjat penal número 3 de Barcelona hal'empresari i expresident del Barça. La fiscalia i l'Agència Tributària li demanaven dos anys i nou mesos de presó per suposadament haver defraudatde l'IRPF del 2012 mitjançant la simulació de feines, despeses i ingressos a través d'una societat unipersonal dedicada a la intermediació i consultoria. El fiscal també demanava que pagués una multa de 300.000 euros i que perdés la possibilitat d'obtenir subvencions públiques o incentius fiscals durant tres anys,durant el temps de condemna. Rosell s'ha postulat com a possible candidat a l'alcaldia de Barcelona.Segons la tesi d'Hisenda i de la fiscalia, que ara el jutjat no ha admès, Rosell va defraudar 230.951 euros a Hisenda l'any 2012, però li aplica l'atenuant de reparació del dany perquè l'expresident blaugrana i empresariCastro creu que a través de la societat TOC SLU, constituïda el 2009 per ell mateix i 100% de la seva propietat i administració, Rosell facturava el "gruix d'activitats", però afirma que l'empresaEl seu objecte social era l'organització d'esdeveniments, incloent el lloguer d'espais per desenvolupar aquests esdeveniments, la compra-venda i lloguer d'immobles de tot tipus i la promoció immobiliària, així com la inversió en altres societats.La firma estava domiciliada a casa de Rosell, a la ciutat de Barcelona, i les cinc persones que hi van treballaruna masia Corçà (Baix Empordà), que també llogava parcialment per a esdeveniments. Només hi treballava una persona, que s'encarregava de la comptabilitat, la facturació i l'atenció telefònica. Ni l'acusat ni la societat van tributar per la prestació de serveis durant el 2012.El fiscal afirmava que a través d'aquesta empresa, que també feia tasques de consultoria i intermediació, va obtenirper valor de 352.382 euros. L'única activitat de TOC, afirma Castro, va ser "subarrendar oficines" a l'immoble que, alhora, tenia llogat Rosell. Així, segons la fiscalia, aquesta societat va facturar quantitats per aquest valor a clients que "eren del mateix" investigat. La conductapels serveis professionals a terceres persones.

