Matinada 30 de juliol

La Inspecció de Treball de Catalunya (ITC) ha proposat, que es troba al terme municipal de Sant Quirze del Vallès, ambper incomplir diverses normatives laborals com, per exemple,i tenirPràcticament, el 60% de la multa,ha estat per a una empresa subcontractada, Distribuciones Coralsa SL, per tenira la Seguretat Social. I per no complir la regulació d'aquest sector en matèria de registre de jornada i de prevenció de riscos laborals. De fet, ho ha comunicat a Fiscalia perquè el dia de les actuacions -30 de juliol- “tan sols tenia”, cosa que la discoteca seria presumpta responsable d'un delicte contra els, que està tipificat al Codi Penal.Una tercera part de la sanció,, són per al local per no teniri també per incomplir la normativa laboral per registre de jornada, treball de menors i la prevenció de riscos laborals.La ITC ha posat damunt la taula sancions a Not Overt SL, que ofereix, ambper no cotitzar a la Seguretat Social, registre de jornada i prevenció de riscos laborals. I uns altresa Bull Seguridad SL, que fa tasques de, pels mateixos motius.Les quanties suggerides per Treball són fruit de la feina duta a terme la. Un total d'una desena de professionals de la ITC, en col·laboració amb els, es van presentar a l'espai d'oci nocturn.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor