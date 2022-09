El sobiranisme civil aspira a recuperar la unitat d'acció l'1 d'octubre

Partits i ciutadans, cara a cara

Arrenca Forcadell; tanca Puigdemont

Totes les entitats s'hi poden adherir

Laservirà de termòmetre per veure el grau dede les bases de l'independentisme i les entitats sobiranistes, en sentit ampli, volen que l'èxit de la Diada no sigui flor d'un dia. El, l', l', lai lahan donat els detalls aquest dijous de l'acte unitari central per commemorar els cinc anys del referèndum. Serà una manifestació a l'Arc de Triomf quei escenificar laentre partits, entitats, institucions i ciutadania que va fer possible l'1-O. En principi, segons les converses que hi ha hagut fins ara i a falta de confirmació oficial, tots els partits independentistes amb representació parlamentària hi seran, també ERC. Els organitzadors també han convidat els comuns., responsable de Relacions Institucionals del Consell per la República, ha ressaltat que són sis les entitats que convoquen la manifestació i ha estat l'encarregat de donar els detalls de l'acte unitari de l'acte de l'1-O. "Davant la situació actual és molt important demostrar que quan volem ens posem d'acord", ha dit, i ha ressaltat la "transversalitat" i la "unitat" que representa la manifestació de l'1-O. La convocatòria és dissabte 1 d'octubre a les cinc de la tarda a Arc de Triomf, i sota el lema "Defensem l'1-O, guanyem la independència". "L'1-O va ser un referèndum legal, convocat pel Govern i amb una llei del Parlament", ha remarcat.Castellà també ha recordat la participació del 42%, homologable a altres referèndums en l'àmbit internacional, i hi va haver una victòria contundent del sí. "L'estratègia democràtica de la ciutadania va passar per sobre de l'estratègia de la violència de l'Estat", ha dit. L'acte de l'1-O també vol insistir que, si l'independentisme va superar la violència d'Espanya, és perquè hi va haver consens entre partits, institucions, ciutadania i societat civil organitzada. "Totes les peces van encaixar per poder-nos autodeterminar", ha dit."No hem de decidir en aquest acte com s'arriba a la independència, però el referèndum marca un abans i un després en la legitimitat d'aconseguir la independència", ha afirmat., vicepresidenta d'Òmnium, ha definit l'1-O com un "patrimoni col·lectiu de valor incalculable" que va agrupar gent diversa i transversal, possible gràcies a la confluència entra partits, institucions i ciutadans. "L'1-O és patrimoni de tots i no el podem malmetre", ha ressaltat, i ha denunciat que la repressió no ha parat de créixer des de l'octubre de 2017. "Ens persegueixen pel que saben que farem; la repressió és la prova de la nostra força", ha dit. Mentre l'independentisme no troba l'estratègia, des d'Òmnium es treballarà per defensar els, i per mantenir la tensió amb l'Estat. En aquest sentit, ha fet una crida a la participació i perquè tothom qui va participar i va fer possible l'1-O que se sumi a l'acció dels cinc anys del referèndum., vicepresident de l'ANC, ha explicat l'esquema de l'escenari. "Volem donar rellevància a la unitat que hi va haver per convocar l'1-O: Govern, societat civil, institucions, partits, entitats i ciutadania. "L'acte està destinat a què la ciutadania sigui la protagonista, com ho va ser l'1-O", ha dit Pesarrodona. L'escenari estarà situat a l'Arc de Triomf i la ciutadania podrà arribar fins pràcticament aquest escenari. Als laterals, com a novetat, hi haurà la zona per a les autoritats i la de les entitats, cara a cara, amb els manifestants entremig. Pesarrodona ha ressaltat la "coordinació absoluta" que va permetre el referèndum. "El referèndum va ser legítim, vinculant i es va guanyar", ha dit., president de l'AMI, ha detallat l'escaleta política i ha agraït la "generositat" de les entitats per aconseguir una manifestació "transversal". A l'acte no hi haurà convidats i tothom és convocant. "Totes les entitats som organitzadores de l'acte", ha dit, i en aquest sentit la manifestació vol representar "totes les ànimes de l'independentisme". L'obertura de l'acte anirà a càrrec dei intervindran totes les entitats convocants. El tancament anirà a càrrec de. "És un acte important i el poble reclama unitat d'acció", ha dit Gaseni., secretari general de la Intersindical-CSC, ha anunciat una altra de les novetats: s'ha obert un portal on es poden recollir les adhesions perquè totes les entitats que ho vulguin. "Volem que es visibilitzi el màxim de la societat civil organitzada: des de l'associació de veïns, passant per la colla castellera o el sindicat de lloguers", ha explicat. La web tindrà un filtre perquè les adhesions siguin veraces. Els cartells i els materials es podran descarregar per difondre'ls arreu.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor