Pimec alerta que el preu de l'energia amenaça la «viabilitat» de la meitat de les pimes

La patronal de la petita i mitjana empresa,, ha alertat aquest dijous sobre la situació de les pimes a Catalunya. La meitat es troben en risc deper la pujada del preu de l'energia. Així ho constata un estudi elaborat per la patronal, que detalla que des del febrer les empreses que "veuen compromesa" la seva activitat per l'encariment dels costos de l'energia ha passat del 16% al 25%, el que suposa que hi haEl president de Pimec,ha presentat l'enquesta, acompanyat de, president de la Comissió d’Energia, i, responsable d'estudis i polítiques sectorials de l'entitat. "La situació actual comença a donar-nos problemes i cal prendre decisions", ha advertit el president de Pimec, que ha demanat una. L'estudi de la patronal també constata que unhan reduït o aturat la producció durant els últims mesos derivat de l'increment del preu del gas.Cañete ha reclamat als governs que incentivin polítiques deperquè el 86% de les pimes que volen fer-la no perdin la seva oportunitat. Joan Vila ha explicat que en aquests moments a Catalunya es genera només el 2,6% de l'energia primària amb fonts renovables quan el Pacte Nacional per a la Indústria obliga a arribar a una generació renovable de 10.000 MW el 2030.

