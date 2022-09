La delinqüència aha disminuït un 3% en els últims mesos. Aquesta és la dada que han ofert elsper defensar la presència policial al municipi, que també s'ha vist incrementada en un 14,6% aquest any en comparació a l'any 2019. L'alcaldessa del municipi,, havia demanat més agents del cos policial després que un home fos assassinat a trets aquest dilluns al vespre al barri deSegons les mateixes dades, en el que va de 2022 s'han produït al municipi 2.882, mentre que en el mateix període d'abans de la, el 2019, se'n van produir 2.882. Els delictes contra leshan caigut en un 9,7% mentre que contra elho han fet en un 2,9%. El cos vincula la "" del patrullatge -amb un total de 2.025 hores de patrullatge de mitjana al mes, 300 més que el 2019- amb la caiguda de fets delictius.Els Mossos també destaquen un "" als mesos d'amb un dispositiu especial que asseguren que ha reduït els fets delictius en un 13%, altre cop en comparació amb el període estival del 2019. Al mateix temps, asseguren que durant aquests mesos de juliol i agost els furts i elsambs'han reduït a la meitat.L’equip de govern de Sant Adrià de Besos reclamava després de la mort a trets d'un home a la Mina mésa la zona per evitar possibles derivades, com araentre famílies. Cañete alertava que situacions com aquesta “no es poden normalitzar” i apuntava que, perquè el barri tingui laque “es mereix” i “una vida segura”, cal més presència policial alsi "més contundència de totes les administracions per tal de recuperar l’espai públic de la Mina".Ladel municipi es reuneix aquest dijous per l'homicidi de dilluns al barri de la Mina, al carrer, quan un home va morir a trets enmig de la via pública. La víctima va ser traslladada a un centre d'proper, on es va confirmar la defunció.

