Guia per actuar en cas de pluges intenses i sobtades

Els consells clau

Cal conèixer les zones inundables de l'entorn on et mous: la casa, la feina, el centre d'estudis, els establiments d'oci... Es pot consultar al mapa de Protecció Civil.

Prevenció per risc d'aiguats

Retira el vehicle de les rieres o zones inundables abans que arribi la pluja.

Estigues atent a possibles restriccions.

Adapta o suspèn la mobilitat i les activitats a l'exterior, sobretot en el medi natural. En concret, les àrees afectades. Mai les facis si no tens les garanties de seguretat.

I si els ruixats t'enxampen fora de casa?

Buscar refugi en un edifici segur i tancar les portes i les finestres.

Dirigir-se, si ets a la muntanya, a punts enlairats que estiguin lluny dels marges dels rius i les lleres dels barrancs, rambles o torrents.

Ets al cotxe durant la tempesta?

Modera la velocitat i mantingues les distàncies de seguretat.

Què fer si som a casa

Si s'inunda el garatge o el soterrani, no baixis mai a treure el vehicle o altres objectes. Tens risc de quedar-te atrapat a l'aigua.

Escenari d'evacuació

Agafa la documentació personal i els medicaments imprescindibles.

Tanca les claus de pas de l'aigua i del gas i l'interruptor general d'electricitat.

Quan tornis a casa després del perill

Fer una inspecció prèvia i no accedir-hi si hi ha perill d'ensorrament.

No manipular els elements elèctrics mullats o altres similars que estiguin malmesos.

Perill per calamarsa: com actuo?

Buscar refugi immediatament a l'interior d'un edifici o sota cobert. Actua amb calma, però ràpid, perquè pot caure una pedra gran sobtadament.

Passos a seguir en cas de risc de tempesta elèctrica

Evitar apropar-te a elements metàl·lics o a l'aigua , perquè actuen com a cossos conductors i poden electrocutar-te.

Els ruixats sobtats i intensos són una de les principals amenaces climàtiques que afronta Catalunya.i el(Meteocat) adverteix des de fa temps queel clima àrid amb intenses precipitacions inesperadesserà la tendència protagonista, especialment a la tardor, però també pot avançar-se fins al període estival.Aquest estiu, algunes zones del territori ja han patit diversos episodisque han deixat nombrosos danys humans i pèrdues econòmiques. No obstant això, com han avisat les autoritats, aquesta tendènciaI tot i que comptem amb serveis de detecció del servei meteorològic, el fet que una part de les tempestes siguin sobtades en dificulta la detecció. Per això, Protecció Civil té unaAbans que arribi el període de pluges, convé tenir present que:És una de les situacions de més perill. En cas que t'hi trobis, és necessari seguir els següents consells:És igualment important prendre mesures de protecció si som a casa. Les bàsiques són:És convenient recordar que la calamarsa és un escenari de perill. En aquest cas, cal:I finalment, les tempestes elèctriques són un altre fenomen que ha sacsejat el clima català. Per evitar els riscos, has de:

