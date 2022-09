Sequera amb aiguats sobtats, el còctel explosiu al qual s'enfrontarà Catalunya aquesta tardor

El temps sempre és notícia a Catalunya. Segons les previsions fetes pel Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat), enguanycaracteritzaran la tardor. Així ho ha anunciat la directora del Departament d'Acció Climàtica de l'institut,, en una roda de premsa que s'ha organitzat aquest dijous al matí al Departament d'Interior. Sarroca ha aprofitat per recordar que l'estiu ha tingut un clima sec amb intensos episodis de precipitacions , que no han estat prou perUnad'aquesta tendència serà la que sacsejarà els mesos d'octubre i novembre. Els ruixats, que seran méssón una de les principals preocupacions de Protecció Civil si es prenen de referència les inundacions en algunes àrees del Maresme o al centre de la capital catalana. "Només sent conscients del risc de les pluges intenses podem aturar-ho", ha sentenciat la directora de Protecció Civil,En aquest sentit, Salvat ha recordat la necessitat de replantejar, com a societat, la resposta als ruixats intensos i abundants a Catalunya. "Els cossos d'emergència tenen un sistema pioner, però en ser sobtades, no sempre es pot actuar amb la màxima rigorositat", ha admès. Per això, ha emfatitzat enper pal·liar els efectes de les precipitacions. Cal recordar que les inundacions, habituals a la tardor a Catalunya, són laentre els riscos naturals.Amb l'objectiu de conscienciar la població i donar-li pautes per actuar en cas de pluges intenses i sobtades,. Entre els consells destaquen desembussar les canonades -perquè és usual que les fulles s'hi encallin i facilitin les inundacions-, evitar aparcar cotxes a la riera o trucar al 112 en cas d'incidència.D'altra banda, Salvat ha aprofitat per recordar que les conclusions del darrer informe de l'IPCC (AR6) per la Mediterrània assenyalen que aquesta mena d'episodis de pluges poden esdevenir més, especialment si se superen els 2 graus d'escalfament global. És, com ha puntualitzat, "una conseqüència del canvi climàtic". En concret, enguany serà una tardor seca, fet queFinalment, la directora de Meteocat, Sarai Sarroca, ha especificat que l'institut treballa en la millora dels serveis de detecció de pluges, calamarsa i llamps a través de l'actualització deque detecten aquesta mena de riscos climàtics. Tal com ha puntualitzat, la capacitat d'avís a la població és cabdal per mitigar les conseqüències dels desastres naturals.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor