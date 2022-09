El Clínic posa en marxa un assaig pioner contra el càncer de mama triple negatiu

L'Hospitaldeha posat en marxa l'assaig, un estudi pioner d'immunoteràpia basat en limfòcit infiltrants de tumor endetriple negatiu. L'estudi està liderat pel doctor, finançat per l'Associació Espanyola Contra el Càncer (AECC) i compta amb la participació del, la Clínica Universitat de Navarra i l'Hospital 12 d'Octubre de Madrid.El grup acadèmic d'en oncologiaés l'encarregat de la coordinació. Hi participen vuit pacients de càncer de mama metastàtic. El procediment ha demostrat resultats prometedor en pacients ambmetastàtic i altres tipus de tumors i els investigadors volen comprovar ara la viabilitat en aquest tipus.El càncer de mama triple negatiu metastàtic () és el tipus mésde càncer de mama i representa aproximadament entre el 10 i el 15% de tots els càncers de mama. És unapoc coneguda que afecta cada any a unes 5.000a l'estat espanyol. Entre les que desenvolupen aquest tipus agressiu, la taxa de supervivència a cinc anys és del 12%, mentre que puja al 28% en altres tipus de càncer de mama amb. A més, les opcions de tractament són molt més limitades.Labasada en teràpia cel·lular que utilitzainfiltrants de tumors (TILs) és una barreja heterogènia composta per limfòcits T, principalment dirigits contra les. Aquests limfòcits són cèl·lules del sistema immunitari implicades en la funció i regulació i s'encarreguen de destruir les cèl·lules tumorals o infectades. Elses torben de forma natural en els infiltrats inflamatoris d'alguns tumors sòlids, segons explica el cap del servei d'Immunologia del Clínic i del grup Immunogènetica i immunoteràpia en al resposta immunitària i autoinflamatòria, el doctorLa transferència adoptiva deT o teràpia TIL en tumors sòlids és un programa que han posat en marxa conjuntament els serveis d'Oncologia mèdica i Immunologia del Clínic. Es tracta d'un tipus de teràpia cel·lular conceptualment similar als CART, seleccionant limfòcits T ambpresents al tumor. El procés comença amb una preselecció per escollir els tumors amb més probabilitats d'estar enriquits per TILs, mitjançant la determinació delDesprés, s'aïllen i seleccionen els limfòcits T que tenen capacitat d'actuar contra les(són els TILs positius per PD1) i d'aquests, es produeixen moltes còpies al laboratori. Per últim, els limfòcits es tornen a injectar al pacient per via intravenosa. El producte final d'infusió és produït pel Clínic amb el nom de. S'ha demostrat que és possible obtenir-lo de pacients de forma reproduïble, un pas fonamental per aconseguir l'autorització de l'Agència del Medicament per iniciar l'assaig.Serà el primer cop que s'administra und'aquest tipus d'immunoteràpia per al càncer de mama a l'. L'assaig ha rebut també finançament de la Fundació FERO i d'altres campanyes i donacions anònimes a través del projecte "" del Clínic-IDIBAPS.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor