torna a presentar-se a unesitalianes i, com no podia ser d'altra manera, ha deixat un d'aquells moments còmics als quals l'exprimer ministre del país ja va acostumar tothom durant el seu mandat. Ara, en un discurs en directe per televisió ha aprofitat un fet anecdòtic per fer-neEl líder de la formacióestava compareixent quan de cop una, pel que sembla, de dimensions importants, va aparèixer ai se li va posar a la front. En notar-ho, Berlusconi va reaccionar ràpidament i va aconseguir matar l', que casualment va caure a uns fulls que eltenia sobre la taula.Lluny de deixar passar el fet, Berlusconi va treure pit d'haver matat la mosca mostrant els fulls sobre els quals havia caigut. "He tornat a donar un cop; com podeu veure, encara estic en", va assegurar l'italià, fent referència a qui qüestionen el fet que torni a fer política amb 85 anys.protagonitza aquest diumenge la primera cita d'una tardor electoral que serà un termòmetre clau sobre l'extrema dreta . Es tracta d'un país clau a la UE i pot caure en mans d'una aliança de dretes liderada per l'extrema dreta. Amb les darreres enquestes a la mà, el bloc conservador pot guanyar i, si suma, el sistema que prima les primeres forces li pot facilitar un clar domini a lai elA diferència d'altres països, els(la Forza Italia de Berlusconi) ja han deixat clar que, si sumen, governaran amb l'extrema dreta. L'aliança inclouria els berlusconians (adscrits al Partit Popular Europeu), la xenòfoba Lliga dei els ultres de Germans d'Itàlia, de. L'exprimer ministrelidera el Partit Democràtic, de centreesquerra, que avança cap a les urnes amb els pronòstics en contra.

