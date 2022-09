El govern espanyol vol condemnar a presó qui pagui per sexe amb víctimes de tràfic

El ministeri espanyol deproposa condemnar d'un a quatre anys dea qui pagui per tenir sexe amb víctimes de tràfic, o dit d'altra manera, persones que són obligades a prostituir-se per part de tercers. La mesura forma part de l'avantprojecte de la llei contra elque ha avançat ElDiario.es i consistiria en una modificació de l'article 177 del Codi Penal per castigar a "qui, sense haver intervingut com a autor o partícip -del delicte-, hagi fet ús dels serveis, prestacions o activitats de la víctima".Segons detalla el mateix mitjà, a la pena de presó també se li sumaria unad'entre tres i sis anys que afectaria l'exercici de "professió, ofici, indústria o comerç". Pel que fa a la presó, laseria rebaixada en cas que el client desconegués que la víctima estava sent obligada a prostituir-se. En aquest cas es tractaria d'una "greu" i la condemna se situaria entre els sis mesos i dos anys de presó.La modificació deltambé inclouria un tercer punt que deixaria "exempt de pena" a la persona que havent utilitzat "ocasionalment" els serveis de la víctima ho hagi denunciat davant les autoritats corresponents. Si laacaba tirant endavant, seria el primer cop en la història de l'Estat que es castiga no només al, sinó també al client de la prostitució.Per altra banda, la mateixa llei també preveu penes de presó d'entre un i tres anys a quio posi a disposicióper exercir prostitució obligada per tercers o acollir-ne les víctimes, així com qualsevol altra forma d'. De la mateixa manera, qui no en sigui conscient tindria una pena més baixa.

