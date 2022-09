Detinguts a Barcelona dos joves d'extrema dreta per agressions amb motivació ideològica

Elshan detingut ados joves vinculats amb grups d'com a presumptes autors de dos delictes de lesions amb l'agreujant dei un delicte deamb violència. Un dels fets va tenir lloc el 18 d'abril d'aquest any, quan dues persones van agredir un noi al districte deper motivacions ideològiques, provocant-li una fractura nasal i diverses contusions. Els implicats van fugir del lloc.Quatre dies després, es va produir una segona agressió per part d'un grup de tres joves al districte decontra un noi que duia una dessuadora d'un club esportiu de signe contrari. En aquest cas, també li van robar el. S'investiga una tercera persona per aquests fets. En els fets del 22 d'abril, els agressors es van encarar amb lai sense dir res ni motiu aparent, el van començar a. La víctima va intentar defensar-se i va patir múltiples contusions.La investigació ha conduït a la detenció de dos nois, de 20 i 17 anys, com a autors de les dues agressions. El tercer investigat és també menor d'edat. La detenció del major d'edat s'ha produït al, a, on està complint presó preventiva per una acusació de temptativa d'homicidi que va tenir lloc amb posterioritat a les agressions de l'abril. El menor d'edat arrestat serà citat davant lade menors de Barcelona.Els Mossos han recordat que l'any passat van instruir 496 denúncies per, un 26% més que l'any anterior. El 20,9% dels casos instruïts per delictes d’odi estan vinculats amb motivacions per orientació política. Concretament, es van instruir 104 casos. La demarcació de Barcelona és la zona on més fets s’han produït seguint de les demarcacions de

