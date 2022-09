​Porrera fixarà un límit d'habitatges turístics per fomentar l'arribada de nous veïns

fixarà un nombre màxim d'habitatges turístics que hi pot haver al municipi. L'objectiu és fer "més mes atractiu" el poble a partir de fomentar la rehabilitació de primeres residències per facilitar l'arribada de nous veïns, segons ha explicat l'alcalde, Juan Carlos Garcia.L'Ajuntament està en converses amb la Generalitat per acabar de perfilar la normativa, que ha de validar laTan sols falta marcar un número màxim a les diferents zones de la localitat, que estaria al voltant del 7% respecte el total d'habitatges. Des d'Urbanisme s'ha apuntat que la regulació pot ser "un mirall" per altres municipis. Porrera, d'uns 450 habitants, té al voltant d'uns 90 llits turístics."Intentem buscar un", valora Garcia. Segons detalla, al poble costa trobar habitatges en condicions i això fa que tant els joves com les persones de fora que hi treballen -entre 30 i 40- no s'hi quedin a viure. Per tal de frenar el despoblament des del consistori volen fer el municipi més atractiu. Per aconseguir-ho han apostat per portar la fibra òptica, comprar un antic establiment per tenir-hi un bar restaurant que serveix de punt de trobada o instal·lar una llar infantil dins l'escola.En aquesta línia, el batlle indica que la regulació d'habitatges turístics no pretén bloquejar els actuals, sinó establir un topall de cara al futur, amb la voluntat que algunes cases que es puguin reformar. "Posar un topall tampoc serà una revolució però és un pas més en les mesures que hem pogut tirar endavant", raona Garcia.En concret, la norma no posa límits ni a les cases de pagès de persones que tenen ingressos agrícoles ni als habitatges compartits en que hi hagi empadronat algú del poble. Així doncs,i que les cases que s'arreglin es destinin a atreure nous residents.Aquest dimecres la regulació ha passat un tràmit més en la comissió d'Urbanisme del Camp de Tarragona, que ha aprovat l'acord entre els tècnics de l'ajuntament i els dels Serveis Territorials perquè es determini un número màxim de pisos turístics. Ara serà el consistori qui l'haurà de fixar i la proposta haurà de tornar a ser ratificada per la comissió.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor