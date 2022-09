La UE no cau en l'amenaça de Putin i acorda imposar noves sancions a Rússia

Altres notícies que et poden interessar

Els ministres d'dels 27 estats de lahan acordat la matinada d'aquest dijous la imposició de noves sancions contradesprés quehagi iniciat una nova escalada de tensió en la guerra contra Ucraïna i després de l'anunci dels referèndums a les regions de Donetsk, Lugansk, Kherson i Zaporíjia . Així ho ha anunciat en un comunicat l'Alt Representant de la UE per a la Política Exterior,, qui ha detallat quecontinuarà donant suport a Ucraïna mitjançant el subministrament d'equip militar."Rússia, els seus líders polítics i tots els involucrats en l'organització d'aquests referèndums, així com en altres violacions deli del Dret Internacional humanitari a Ucraïna, rendiran comptes i es presentaran mesures restrictives addicionals contra Rússia com més aviat possible", ha expressat Borrell en la missiva. En aquest sentit, ha reiterat la condemna de laa "l'última escalada de Rússia en la sevail·legal", malgrat les "nombroses crides" de la comunitat internacional alperquè aturi les seves accions.Borrell creu que Rússia ha triat "el camí de la" en anunciar una " mobilització parcial " a Rússia, en fer suport a l'organització de "referèndums il·legals" als territoris ucraïnesos actualment "ocupats" per Rússia i en amenaçar novament amb l'ús d'armes de destrucció massiva . "Les referències a les armes nuclears no afebleixen la nostra determinació, resolució i unitat per ajudar Ucraïna", ha dit l'Alt Representant."La UE es manté ferma en el seu suport a la, sobirania i integritat territorial d'Ucraïna, i exigeix que Rússia retiri de forma immediata, completa i incondicional totes les sevesi equip militar de tot el territori d'Ucraïna dins de les seves fronteres internacionalment reconegudes", ha afegit, recordant que Ucraïna té el dret a defensar-se. Amb tot, Borrell ha felicitat lesdel país presidit perpel seu "coratge" i els èxits collits durant l'actual contraofensiva.També ha lamentat que, a més de l'"immens patiment" causat per l'agressió russa al poble ucraïnès, Rússia hagi "optat per estendre encara més" el cost de latambé per a la població russa a través de la "mobilització parcial". El màxim representant de laeuropea ha convocat una reunió d'emergència dels ministres d'Exteriors de tots els països membre de la UE, que ara es troben a Nova York on se celebra l'de l'​​​​​

