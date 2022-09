Un agent dels Mossos va ser discriminat per no poder accedir a la jubilació anticipada

Elha donat parcialment la raó al sindicat policial Uspac i ha considerat queva ser discriminat durant sis mesos per no poder accedir a la jubilació anticipada. El text de l'alt tribunal rebutja, però, que l'agent hagi de ser indemnitzat en 12.000 euros tal com demanava. Sí s'estima la part del recurs contenciós-administratiu en demanda del cessament de la "discriminació" que l'agent jubilat considerava que patia en relació a altres cossos policials com l'Ertzaintza, on sí es preveu la jubilació anticipada. Per això conclou que el demandant "va ser discriminat" durant els sis mesos en què no va poder anticipar la jubilació.El juny del 2021 l'agent demandant es va adreçar a l'executiu estatal per demanar que cesséspel que fa a la jubilació anticipada. La petició es va traslladar al Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, des d'on no es va adoptar cap resolució.El mosso va protestar per aquest trasllat de la sol·licitud, i segons la, consta que la sotsdirectora general de Recursos i Relacions amb els Tribunals li va traslladar que la instrucció del procediment corresponia al Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, però que la resolució competia al Consell de Ministres.En no obtenir resposta, l'agent va presentar elpel procediment de protecció jurisdiccional dels drets fonamentals que ara el Tribunal Suprem ha estimat parcialment.Des delhan celebrat la decisió però han indicat que presentaran recurs d'empara al Tribunal Constitucional perquè s'indemnitzi aquest agent i els que "en aquests últims 12 anys" no han pogut gaudir de la jubilació anticipada.Fonts del sindicat esperem que el govern estatal "" per no haver aplicat abans la mesura de la prejubilació al cos dels Mossos tal com la té l'Ertzaintza."Ja vam anunciar-ho l'any passat quan el Tribunal Suprem va admetre la nostra demanda: compte enrere per la jubilació anticipada al cos de Mossos d'Esquadra. El Govern de l'Estat va rebre la demanda i, en l'intent d'evitar una sentència condemnatòria, va reconèixer el dret dels mossos a la jubilació anticipada", ha afirmat Uspac en un comunicat.

