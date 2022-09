Arguiñano fa broma sobre Elisabet II: «Ha viatjat més morta que nosaltres de vacances»

Arguiñano no puede caerte mal pic.twitter.com/rIsOEEsiV7 — elon (@offensiveprank) September 21, 2022

Entre la mort d', el 8 de setembre, i la seva sepultura , el dia 19 del mateix mes, van passar 11 dies. Gairebé dues setmanes en les quals la difunta monarca va viatjar des de la seva residència de, a Escòcia, fins a l', a Londres, passant per mig Regne Unit. Aquest fet no ha passat desapercebut pel cuinerEl xef de la televisió ha fet broma al respecte i ha deixat una de les seves còmiques reflexions. "", ha introduït. "", ha deixat anar, per acabar dient que "".L'escena ha estat compartida a les xarxes socials i ràpidament s'ha fet viral. "", ha valorat un usuari. Sigui com sigui, el serial de la mort de la monarca anglesa sembla haver acabat i ara és moment per veure amb quin peu comença el regnat del nou rei,

