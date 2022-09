Salut Pública investiga un brot de gastroenteritis que ha afectat 34 residents de la Cova de Manresa

L'ha obert una investigació per determinar les possibles causes que han provocat unque el passat 16 de setembre va afectar 34 residents de lade, segons ha confirmat aquest dimecres. L'Agència treballa amb la hipòtesi que la possible intoxicació alimentària ha estat provocada per l'ús d'. No tots els residents de la Cova, però, van resultar afectats pels símptomes.De les 34 persones amb gastroenteritis, 7 són residents permanents de la Cova i 27 es trobaven fent un recés espiritual a les instal·lacions dels jesuïtes. Cinc d'elles van haver de serde Manresa per la deshidratació que patien, tot i que tres ja han rebut l'alta hospitalària i només dues resten ingressades. Tots els afectats són persones d'edat avançada i els símptomes que presenten són lleus.En el moment de la detecció del brot, l'Agència de Salut Pública vade la Cova i va realitzar entrevistes als afectats. Per determinar quin agent ha estat el causant de la intoxicació, CatSalut ha fet, el resultat dels quals s'espera conèixer aviat. Els responsables de la Cova de Sant Ignasi no han volgut respondre a les preguntes del diari.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor