Ja sónen 38 ciutats diferents deper manifestar-se contra la mobilització militar de 300.000 reservistes anunciada per. L'organització de defensa dels drets civilsha pogut confirmar 1.311 arrestats a les 21 hores de dimecres, tot i que es preveu que la xifra s'incrementi de manera considerable. Només entre(524) i(502), sumen almenys un miler de detencions.Fonts vinculades a l'oposició russa, com a, han difós diversos vídeos que mostren el naixement de les primeres concentracions de protesta. La, al seu torn, ha avisat que la participació o la difusió d'aquestes manifestacions pot constituir un delicte.Elha incidit que aquestes mobilitzacions no han estat coordinades amb les autoritats pertinents, qui han de donar els permisos necessaris en "accions d'aquesta mena". No obstant això, elno autoritza cap classe de concentració contrària a les directrius del govern.Putin ha impulsat aquest dimecres un decret per a dur a terme una "" per aturar l'ofensiva ucraïnesa, a més d' amenaçar Occident d'utilitzar els seus míssils de destrucció massiva en el moment que el seu territori es vegi amenaçat de manera clara "per l'".El president dels ha qualificat el president rus de "despietat" per la posició que manté des que va iniciar la guerra d'Ucraïna. "", ha apuntat aquest dimecres durant el seu discurs a l'assemblea general de l'Organització de les Nacions Unides (ONU) que s'ha celebrat a Nova York.

