Mart ja acumula set tones de deixalles humanes

Encara es desconeix si la vida humana aés viable i ja estem destrossant el planeta. Així ho indiquen els càlculs de l'investigador postdoctoral en Robòtica de la. Segons el seu estudi, la superficie del planeta vermell ja acumula set tones de deixalles humanes.L'ha explicat com s'ha obtingut aquest resultat. Kilic ha analitzat 18 objectes fabricats per humans per a ser enviats a Mart en 14 missions independents. La suma de la massa de totes les naus espacials que s'hi han destinat és d'uns 9.979 quilograms. Si a aquest pes se li resta el de les naus que encara estan operatives -2.860 quilos- s'arriba a un total dea Mart.Les tres fonts principals d'aquesta contaminació són elque s'ha perdut, lesque hi romanen inactives i les naus espacials que mai han arribat a estar operatives perquè s'hi van accidentar només arribar.

