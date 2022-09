Els provaquetes de Santpedor criden a estressar els gossos amb petards pel Correfoc

El debat sobre les vaquetes aha entrat aquest principi de setmana en lades que es va fer la primera consulta, el desembre de 2019 , fins a aquest passat diumenge, quan el "no va refermar per segona vegada l'oposició a aquest acte amb animals al municipi. Aquesta segona consulta, que va decantar-se per només 41 vots de diferència contra la celebració taurina, ha fet mal entre els favorables a la festa.D'una altra manera no s'entén que a lescirculi una convocatòria per portar elsa la plaça Gran de Santpedor el proper dissabte a les 9 del vespre quan s'hi celebri elde laper "demostrar" que la festa de petards i foc "maltracta molt més" els animals que la celebració de les vaquetes. De fet, el missatge assegura que "la majoria dels [aficionats als] bous de foc són els mateixos hipòcrites que diuen que [l'acte de] les vaquetes és maltractament animal".L'origen del missatge es desconeix, però des de las'ha reenviat entre els seus contactes, de manera que s'entén que s'han fet seu el contingut.

