VÍDEO | Rosalía atura el concert a Nova York per un error de l'equip de so

the sound guys messing up Malamente 😭😭😭😭 pic.twitter.com/gYRr5ek8CM — ₜ saokooo (@sadmotomami) September 19, 2022

està triomfant arreu del planeta amb la seva gira musical "". La cantant catalana va fer un concert la nit de diumenge aque no va deixar indiferent a ningú. La ciutat que no dorm mai va en quedar enamorada, tot i un breu instant de desconcert provocat per un error de l'equip de so.Tot just començava a sonar la banda sonora de "" quan l'artista ja va veure que alguna cosa no anava bé. Després d'un primer intent de continuar endavant, la de Sant Esteve de Sesrovires va optar per aturar el concert i anar a parlar amb el DJ. Ma amunt i la música es va aturar. Rosalia negava amb el cap.Finalment, tot va quedar en una simple anècdota i. La confusió inicial del públic va donar pas a l'eufòria, de nou, quan Rosalia va tornar a l'escenari i es va disposar a representar -ara amb la base correcta- la cançó "Malamente".Tot, la setmana que Rosalia ha estat nominada a 9 guardons dels, que se celebraran el 17 de novembre a. Entre les categories que pot guanyar, destaquen les de millor disc per "", millor cançó alternativa per "" i millor gravació de l’any per "", de la mà de

