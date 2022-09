Desesperació a Rússia per evitar la guerra: cerca massiva de «com trencar-se un braç» a Google

📸 In #Russia, people have recently become very interested in finding out "how to break an arm at home".



Pic: @5channel pic.twitter.com/h4E0o3Mv0r — KyivPost (@KyivPost) September 21, 2022

La " mobilització parcial " anunciada perha generat pànic entre els russos. Si primer eren els bitllets d'avió esgotats per abandonar el país , ara l'einaha revelat algunes de les cerques més surrealistes dels ciutadans per intentar evitar ser mobilitzats per anar a la guerra a Ucraïna.Un dels missatges més buscats no sorprèn i és "com sortir de Rússia". I és que no és senzill, ja que l'espai aeri amb Europa està tancat i les poques vies d'escapament se situen a. Segons el mitjà, format per dissidents russos, els principals interessats en abandonar el país són els que viuen a la regió de, prop de la frontera amb laAltres cerques són encara més surrealistes. "Com trencar-se un" ha registrat un pic de cerques ja des de les últimes hores d'aquest dimarts i durant aquest dimecres, tant abans com després del discurs del president rus. "", "nivells d'" o "quantsnecessites per no anar a l'exèrcit" també semblen uns possibles motius per evitar anar a la guerra.Així doncs, sembla que el missatge de calma de l'executiu rus recordant que només els, principalment aquells amb experiència, serien cridats a files, no hauria estat efectiu per controlar la ciutadania russa. La "mobilització militar" parcial de la població és la resposta de Putin a la, que ha sorprès les forces armades invasores.Per altra banda, l'escalada militar de Rússia ha tornat a posar sobre la taula l'ús d'armament nuclear . Putin ha amenaçatd'utilitzar els seus míssils de destrucció massiva en el moment que el seu territori es vegi amenaçat de manera clara "per l'". En el missatge televisat en què ha anunciat la "mobilització militar" parcial de la seva població, Putin ha assenyalat els països occidentals com els responsables de l'escalada del conflicte. També ha afirmat que "volen destruir" i "sotmetre-la a un xantatge nuclear".​​​​​

