El Super3 «reneix» com una plataforma digital amb les marques SX3, S3 i X3

Digital, enèrgic, connectat amb les nenes i nens... això és el #NouSX3.



Amb l’S3, un món per als més petits de la casa i l’X3, per als més grans.



A partir del 10 d’octubre, tot un món a les teves mans! pic.twitter.com/OYd2IgGVj0 — Super3 (@super3cat) September 21, 2022

La(CCMA) ha presentat aquest dimecres la nova imatge del nou Super3 que es posarà en marxa el 10 d’octubre, tal com va anunciar la presidenta de l'ens Rosa Romà , amb una oferta transmèdia, omnicanal i multipantalla.serà la marca principal de nou Super3 i esdevindrà la porta d’entrada a dos mons, l'i l'La marca S3 està dirigida a la primerai vol generar un entorn en què infants i famílies poden, compartir moments i es diverteixin amb el seu contingut. La marcava adreçada a nenes i nenes més grans i ai pretén apel·lar a la participació. “El SX3 no serà només un canal de televisió, sinó que reneix com unadigital de continguts adreçats al públic infantil”, han explicat. Aquest dimecres s’ha pogut veure aquesta nova imatge en una peça promocional i, a partir d'ara, “s’aniran descobrint totes les sorpreses que té reservades l’estrena del nou SX3”.Amb la posada en marxa de lesS3 i X3 es crearan dos mons adreçats a diferents franges d'edat, i l'oferta dees treballarà des d'aquesta perspectiva. “Seran continguts d’entreteniment, informatius i educatius, que potenciïn valors de comunitat,, patrimoni cultural, proximitat, interacció i, i que formaran una oferta transmèdia audiovisual amb especial importància dels continguts nadius digitals”, han concretat.“Tots aquests continguts es podran veure a totes lesi suports, amb la concepció d’oferir-los a través de les plataformes deaudiovisual més utilitzades pels infants i les seves famílies”, han destacat.

