L'ANC rebaixa el to amb ERC: «Hem vist la necessitat d'establir ponts»

ERC no surt a rebre l'ANC, però surten junts

No s'ha amagat, però tampoc se n'ha fet gaire difusió. La reunió entre ERC i l'ANC després d'una Diada de retrets ha estat de perfil baix i ha servit per constatar, una vegada més, lesentre el partit i l'entitat pel que fa a l'estratègia que ha de seguir el moviment independentista. Ara bé, la trobada també ha servit perde les últimes setmanes. "Hem vist la necessitat d'del moviment independentista", ha dit el vicepresident de l'ANC,, després d'una reunió que s'ha allargat una hora i mitja i on hi han assistit per part d'ERC les portaveus. Segons Pesarrodona, "hi ha bastants distanciaments" però també "punts de confluència".ERC i l'entitat independentista es donen aixídesprés de tots els retrets i la crítica de l'ANC contra l'estratègia del diàleg dels d'Oriol Junqueras, una crítica que fins i tot van recollir al manifest de la Diada de l'11-S que va acabar provocant que els republicans es desmarquessin de la manifestació i que fins i tot, la presidenta de l'ANC,, qüestionés el compromís independentista del president de la Generalitat, Pere Aragonès. "Tenim la immensa necessitat de. Tothom està compromès amb l'objectiu claríssim de la independència", ha dit Pesarrodona després de la reunió amb els republicans. Un canvi de to molt diferent a la reunió que va celebrar Aragonès amb l'entitat just després de la Diada, on l'intent per refer la unitat quedava molt lluny.Sigui com sigui, la trobada d'avui ha tingut una posada en escena molt diferent a la de la setmana passada, quan l'ANC es va reunir amb Junts . De fet, va ser el primer partit independentista que va convocar l'entitat de Dolors Feliu després de la Diada, mentre que: avui al matí, abans de la trobada amb els republicans, l'ANC s'ha trobatAixí, l'entitatindependentistes i cap d'ells ha comprat la proposta de la declaració unilateral de la independència pel segon semestre del 2023."Volem deixar clar que", ha insistit Pesarrodona malgrat la negativa d'ERC, Junts i la CUP. Tot i ser conscients que no compten amb el suport dels partits, s'ha aferrat a la gent, que veu "decidida". Així, si els partits actuals no són l'eina per avançar cap a la independència, Pesarrodona ha tornat a posar damunt la taula la possibilitat de presentar una llista cívica a les properes eleccions, com va amenaçar Feliu durant l'11-S.Si a la reunió entre Junts i l'ANC es va convocar a la premsa i als mitjans per fer una fotografia de la trobada, en aquesta ocasió. De fet, mentre que la setmana passada la trobada va ser a una de les sales del Parlament, en aquesta ocasió s'ha fet directament al. Els. Han estat els membres de l'entitat independentista els que han accedit tot sols a la cambra i s'han dirigit fins al despatx dels republicans. A la sortida, això sí, tots els integrants de la reunió han sortit plegats i s'han acomiadat ambEl perfil baix s'ha fet evident, també, amb el fet que no han assistit a la reunió, com si va passar amb Junts quan Dolors Feliu va seure a la taula amb Laura Borràs i el secretari general del partit, Jordi Turull. En aquesta ocasió, la delegació de l'ANC ha estat conformada pel vicepresident, Jordi Pesarrodona, i els membres del secretariat Josep Lluís Rodríguez i Ada Ferrer. A la banda dels republicans, les portaveus Marta Vilalta i Meritxell Serret.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor