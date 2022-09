Paula Badosa, després d'una nova derrota: «No guanyo ni al parxís»

No gano ni al parchís — Paula Badosa (@paulabadosa) September 21, 2022



no passa pel seu millor moment professional. El seu estat de forma és dolent i els resultats així ho demostren. El matí d'aquest dimecres ha sumat la darrera derrota, a l', en perdre en poc més d'una hora i quart en dos sets: 3-6 i 2-6. La tenista barcelonina és conscient de la seva situació, fins al punt que s'ha desfogat a Twitter, amb una frase concisa però molt entenedora: "", ha dit.Amb la seva eliminació del torneig de Tòquio, el dia del seu debut, es complica la seva presència a les, que reuneix les millors tenistes del curs. Serà als tornejos dei de, les seves dues últimes bales, on haurà de remuntar la situació i recuperar el bon joc que l'ha caracteritzat fins ara.Badosa va protagonitzar unes polèmiques declaracions, per les quals es va disculpar , en què afirmava queen una entrevista al canal oficial de la(Lawn Tennis Association). De pares catalans i nascuda a Nova York, va tornar a Barcelona quan només tenia 7 anys i va iniciar-se en el món del tenis. Després, en la seva adolescència va traslladar-se a València i, anys després, el 2015, va tornar a Barcelona on va començar el seu camí per ser jugadora professional de tenis. Ara gestiona la seva residència entrei a Dubai, als Emirats Àrabs.

