La Xina demana una resolució pacífica de la guerra a Ucraïna

ha trencat el seu silenci aquest dimecres per demanar una resolució pacífica de la guerra entre. Alhora, però, ha defensat que cal trobar una resposta a les "" per la seguretat territorial de "tots els països". El portaveu del ministeri d'Exteriors,, ha demanat l'alto el foc i ha fet una crida al diàleg i a la celebració de consultes.El gegant asiàtic també ha dedicat unes paraules a la, a qui ha donat la responsabilitat de "" per facilitar aquesta solució pacífica "com més aviat millor". Una solució que ha de contemplar les preocupacions de seguretat "de totes les parts", en un clar missatge a l'. Wang no s'ha pronunciat sobre el decret desobre la "" ni sobre les convocatòries de referèndums d'annexió a Rússia a diverses zones d'Ucraïna.En un missatge institucional a la televisió russa, Putin ha explicat formalment que aquesta mesura, que suposa una escalada de la guerra, es duu a terme per "alliberar el Donbass". El president rus ha assegurat que la mobilització començarà aquest mateix dimecres i ha ressaltat que només els, principalment aquells amb experiència, seran cridats a files.Tot, després d'amenaçard'utilitzar els seus míssils de destrucció massiva en el moment que el seu territori es vegi amenaçat de manera clara "per l'OTAN". No és el primer cop que Putin mobilitza l'armament nuclear per tal d'amenaçar els països occidentals. Si bé, aquesta vegada és la primera en què eles veu en una posició desfavorable en la guerra a Ucraïna.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor