L'ANC plantarà «un mur d'urnes» davant de la Generalitat pels cinc anys de l'1-O

L'ha anunciat que organitzarà una acció de protesta a la plaça, davant del Palau de la, el dia 1 d'octubre coincidint amb el cinquè aniversari del. Segons han detallat, serà una acció "commemorativa i reivindicativa" a dos quarts de quatre de la tarda i consistirà a aixecar unper visibilitzar l'allunyament de les institucions respecte al resultat del referèndum".A banda, el primer d'octubre també està previst que hi hagi un acte organitzat per l'ANC,, l', el, lade Barcelona i la-CSC. Serà a les cinc de la tarda a l', tot i que de moment els organitzadors no n'han anunciat més detalls.Més enllà de l'acció dei de l'acte unitari l'ANC ha fet una crida a les seves assembleesa organitzar "tants actes com tinguin previstos" al llarg del matí per celebrar la data, i després desplaçar-se aper participar en les dues accions. A més, han convocat una concentració a les quatre de la tarda a la plaçade Brussel·les "per denunciar la repressió internacionalment".Segons l'entitat cal "posar en valor de nou la fita aconseguida" l'1-O, "reafirmar lade complir amb el mandat del referèndum" i recordar "les víctimes de lai els".

