Uns pares de Vilabertran denuncien que la filla va quedar-se sola al casal per l'oblit dels monitors

Uns pares de, a l', han denunciat que la seva filla de cinc anys va quedar-se durant dues hores sola ald'estiu perquè elsse la van oblidar. Va ocórrer el passat 29 de juliol, quan el grup -format per una quinzena de nens- anava d'excursió a la platja de. Era l'últim dia del casal d'estiu, que es feia a l'escola del poble i que duia a terme una empresa de lleure contractada per l'La mare,, explica que a les nou del matí va portar la filla al casal, abans d'anar-se'n a treballar, i que la va deixar amb dos monitors. Dues hores i mitja més tard, passats dos quarts de dotze, un dels monitors va trucar-li des de la platja per dir-li que s'havien oblidat de la seva filla, i que s'havia passat uns 20 minuts sola a l'escola. Els pares s'han decidit a fer-ho públic arran del cas de Sitges per evitar que situacions com aquesta tornin a passar i perquè es compleixin els protocols.La mare diu que, en realitat, els monitors no van adonar-se que la nena no era amb ells fins que van arribar a la platja de Garbet. I que aleshores, un d'ells va tornar fins a Vilabertran amb l'autocar i va ser quan va trobar-la sola al pati de l'escola. "Afortunadament, era allà, perquè podrien haver passat moltes coses; estava sola, molt nerviosa, espantada i plorant", relata Beltran.La mare lamenta que no se li hagués trucatabans, quan els monitors van veure que lano era amb ells, i que esperessin a fer-ho un cop van haver tornat amb ella a Garbet. Explica que, aquell mateix dia, a un quart de dues de la tarda sí que va trucar-li el coordinador de l'empresa de lleure per disculpar-se. "Em vaig posar molt nerviosa, vaig parlar amb la nena que ja era amb ells a la platja, i em vaig quedar una mica en estat de xoc", relata Beltran.Beltran diu que, després que se l'oblidessin, a la seva filla li costa agafar el, passa nitsi no pot dormir sola. També es mostra neguitosa quan sap que, durant el curs escolar, s'han organitzat excursions. Des de fa unes setmanes, de fet, la petita està anant al psicòleg. La mare explica que han posat el cas en mans d'advocats, però que descarten la via penal perquè no volen "culpar ningú" i tampoc seria l'opció amb la que se sentirien més còmodes. Sí que faran, però, unaper via civil encara que només sigui per cobrir les despeses de laEl cas ales tracta d'una alumna d'de l'escolade Sitges va quedar-se sola durant tota la jornada d'aquest dilluns dins l'autobús escolar. Eldel Garraf, responsable del servei de bus, ha fet públic el cas i ha obert una investigació per esclarir les causes dels fets i determinar-ne responsabilitats.L'va passar a buscar la nena a la ruta matinal per dur-la a l'escola a les 9 hores, però no va baixar del vehicle per causes que ara s'investiguen. En el moment de començar la ruta de la tarda per retornar elsa casa, a les 16 hores, un monitor la va localitzar dins el bus. La nena va ser traslladada a un centre mèdic on els especialistes van certificar que estava en bon estat de

