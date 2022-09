L'escola de Sitges va deixar una altra nena tancada a l'autobús fa 16 anys

El cas de l'alumna de tres anys oblidada en un autobús escolar a Sitges no és el primer.el mateix centre -- va oblidar-se una altra nena de P3. L'empresa de transport -Plana- també era la mateixa, tal com ha explicat RAC1, que ha parlat amb la seva mare, Eva Calvo.L'incidència de fa 16 anys es va produir en el primer dia que la criatura anava a l'escola. "i ella no va baixar. Es va quedar al bus i se la van endur a cotxeres", explica la seva mare. La nena no va ser localitzada fins quatre hores més tard, quan estavaCalvo ha afirmat a El món a RAC1 quei que aquesta va prometre que no tornaria a passar. "Per això no vaig denunciar, i ara sento molta ràbia", manifesta. Els fets van provocar greus problemes a la nena, que va necessitar un psicòleg.per portar-la cada dia a l'escola i, en tornar a la jornada completa, la nena va haver de canviar d'escola perquè era incapaç de pujar a l'autobús.Aquest dilluns, l'va passar a buscar la nena a laper dur-la a l'escola a les 9 hores, però no va baixar del vehicle per causes que ara s'investiguen. En el moment de començar la ruta de la tarda per retornar els infants a casa, a les 16 hores, un monitor la va localitzar dins el bus. La nena va ser traslladada a unon els especialistes van certificar que estava en bon estat deEn aquests moments hi ha en marxa una investigació interna per determinar quin punt del protocol va fallar. Precisen que la nena tenia menjar i aigua a la, i asseguren que ella sola va alimentar-se durant les set hores que va estar al vehicle. L'empresa responsable del monitoratge també precisa que un dels dos treballadors destinats a aquest bus té més de 20 anys d'Elha demanat un informe a les empreses que presten el servei de monitoratge i de transport. La presidenta de l'ens,, ha ressaltat que han donat "un termini curt" a les dues companyies perquè expliquin què va passar i poder depurar-ne. De forma cautelar, aquest dimarts han estat apartades del lloc de treball les dues monitores que ahir estaven al capdavant del servei.

