Alexia Putellas i Laia Palau, Medalla d'or al mèrit esportiu de Barcelona

L'Ajuntament de Barcelona ha acordat atorgar laa la futbolistai la jugadora de bàsquet, actualment retirada,. A totes dues esportistes se'ls reconeix haver-se convertit des dels seus respectius àmbits esportius en, per les sevesi també pels seusi comportaments exemplars tant dins les pistes com fora., primera capitana del Futbol Club Barcelona, va ser guardonada elamb elgràcies als seus èxits esportius així com per la promoció del futbol femení i la col·laboració en la professionalització de la lliga de futbol femení. La jugadora de Mollet del Vallès va ser guardonada com ade la temporada 2020-21 i 2021-2022 per la, a més de guanyar la pilota d'or el 2021. La Generalitat va atorgar-li lapel seu paper en la defensa de l'esport femení., per la seva banda, és una jugadora catalana que ho ha guanyat tot en el món del bàsquet. La seva carrera, plena, l'ha convertit en unadel bàsquet català. El desembre passat, el govern espanyol li va concedir la, la màxima distinció al reconeixement en l'àmbit esportiu. El maig passat, Palau va anunciar la sevaals 42 anys.La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció, encarregada de la decisió, també ha atorgat la, en reconeixement de la seva trajectòria com a cantant i la seva contribució a la consolidació de la cançó catalana.

