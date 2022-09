Deixen en llibertat un professor de l'antic Maristes de Sabadell acusat d'agressions sexuals

"Hi ha neguit"

Un, que actualment és la Mare de Déu de la Salut -forma part de la Fundació Escola i Vida-, ha quedat, després de declarar aquest dimarts als jutjats de Sabadell en ser detingut pels Mossos d'Esquadra acusat, segons ha avançat el diari Ara i ha confirmat l'ACN.està investigat com a presumpte autor d'abusos sexuals d'una noia del centre quan tenia 14 anys i ell 40, i era. Segons el diari, la relaciói es va allargar fins al 2017 i va serquan va interposar laEl professor va seri després de declarar aquest dimarts davant del magistrat, del jutjat d'instrucció número 2 de la ciutat, va quedar en llibertat, sense que ni Fiscalia ni l'acusació. La policia catalana, per la seva banda, manté ladavant la possibilitat que hi puguin haver més víctimes.El centre sí que ha actuat i haen saber que estava sent investigat. Tal com ha precisat María Díaz, portaveu de l'escola Mare de Déu de la Salut de Sabadell, psicologia i orientadora del centre i responsable d'entorn segur, es va activar el protocol marcat per la Generalitat i ha garantit que "els companys no l'han tornat a veure, i tampoc els alumnes".i la nostra feina és contenir-lo i", ha afirmat la portaveu. En aquest sentit, al llarg d'aquest dimecres s'han fet reunions amb els diferents grups classe per explicar-los la situació: "Volemi que sàpiguen que el", ha recalcat.

