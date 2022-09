L'alcalde de Kíiv visitarà Barcelona per les Festes de la Mercè

Altres notícies que et poden interessar

L'alcalde de Kíiv,, visitarà Barcelona aquest dissabte amb motiu de les Festes de la Mercè , tal com ha explicat Ada Colau a Els Matins de TV3. Tot i que la capital ucraïnesa serà la convidada de les festes de l'any vinent, Colau ha destacat elde la visita per "reivindicar la pau", en consonància amb "l'actitud històricament solidària" de Barcelona.Enguany, la ciutat convidada és. A causa de les eleccions generals que celebra el país italià aquest diumenge, l'alcaldeha cancel·lat la visita a la capital catalana, però en el seu lloc es presentarà el regidor de cultura,D'altra banda, Colau ha aprofitat l'entrevista a TV3 per enviar un missatge dedavant la vaga d'autobusos , ja que el metro estarà en funcionament. A més, ha reiterat la voluntat dei ha reclamat al govern espanyol que impulsi la llei perL'alcaldessa també ha reconegut que es donen "desajustos" i "situacions concretes" de, però ha negat que pugui tractar-se d'una tendència generalitzada. Colau ha relacionat aquestes incidències amb l, que s'aplica des d'aquesta setmana a tota la ciutat.​​​​​

