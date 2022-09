El Raval inicia la segona guerra contra l'ampliació del Macba

. Els veïns i entitats del barri del Raval hanaquest dimecres al matí a ladavant la imminent ampliació del Museu d'Art Contemporani de Barcelona (Macba), assignada a la mateixa plaça . La protesta arriba en un moment delicat, ja que tot i que només fa poc més de dos mesos que el conjunt del barri sap quina serà la ubicació exacta del nouque permetrà tenir una exposició permanent al Macba, ja se sap la data d'inici de les obres. Segons han detallat els veïns, elestà previst posar la primera pedra per alçar aquest nou equipament quefins ad'espai públic de la plaça dels Àngels.El Raval, doncs, ja ha iniciat lacontra l'ampliació del Macba, després de batallar durant anys la no ocupació de laper part del museu. Finalment, l'Ajuntament de Barcelona els va donar la raó i serà el nou Centre d'Atenció Primària (CAP) Raval Nord qui ocuparà aquest espai. Ara, però, els veïns demanen noni un metre quadrat del seui denuncien que el districte de Ciutat Vella té menys d'un 1% d'espai verd, comptant-hi les places grises, com la dels Àngels. "", ha dit Carmela Torró, de la Xarxa Veïnal del Raval.Per denunciar aquesta situació, les entitats Acció Raval, Acció Riera Baixa, Anarco Veganos Raval, Antiga Massana, Ateneu del Raval, Ateneu Enciclopèdic, Associació Skate de Barcelona, Associació Skate del MACBA, Comunitària CAP Raval Nord, Eix Comercial Raval, El Lokal, Guerrilla Raval, Oasi Urbà, Putas Libertarias Raval, Raval Rebel, Teatre Pa Tothom i la Xarxa Veïnal del Raval han organitzat aquest dimecres unaa la plaça dels Àngels per conscienciar de quina és la zona que es perdrà amb l'ampliació del Macba. Amb una cinta, els representants que s'han manifestat hanque quedariapelde tres plantes.i un consell extraordinari de barri per preguntar als veïns l'ús de la plaça", ha exigit Elisenda Puchadas, de l'Antiga Massana. Si no tenen resposta per part de l'Ajuntament, els veïns. En aquest sentit, i abans de passar a l'acció, les entitats han sol·licitat una reunió amb la direcció i gerència del Macba perquè siguin ells mateixos els qui aturin l'ampliació: "".Segons ha detallat l'advocat de les entitats en aquesta causa, Ivo Recuder, elpresentat ha estata tràmit i els veïns ara volen promoure "" al procés judicial. "L'ampliació del Macba ha aconseguit posar d'acord entitats molt diferents", ha recordat Recuder, fent referència a, per exemple, la Xarxa Veïnal i l'Associació Skate. En aquest sentit, l'advocat ha volgut mostrar elmostra davant aquesta ampliació del museu."La idea originària de situar el Macba a la plaça dels Àngels erai ara, amb l'ampliació,tot el", ha lamentat Puchadas. Fent referència a quin és elque volen per a la plaça dels Àngels, les entitats han assegurat que aquest, ja que primer cal aturar, "de manera prioritària", l'ampliació. De fet, les dues portaveus han criticat que la construcció del nou equipament del museu ja tingui data d'inici mentre el barri segueix "sense saber res" sobre el nou CAP Raval Nord, adjudicat a la capella Misericòrdia des del 2019.

