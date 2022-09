Vladímir Putin amenaça de fer ús de l'arsenal nuclear: «No és un farol»

El potencial nuclear rus



· Rússia té 1.458 ogives nuclears, repartides en 527 míssils intercontinentals (anomenats IBM).

· El Kremlin multiplica per 7 les ogives nuclears de la Xina (290, segons l'NTI); unes 14 vegades més que Pakistan; o unes 6 vegades més que el Regne Unit.

Escalada nuclear

L'escalada militar de Rússia per latorna a posar sobre la taula l'ús d'armament nuclear. El president de la Federació Russa,, ha amenaçat Occident d'utilitzar els seus míssils de destrucció massiva en el moment que el seu territori es vegi amenaçat de manera clara "per l'OTAN". Putin, en el missatge televisat que ha anunciat la mobilització militar parcial de la seva població, ha assenyalat els països occidentals com els responsables de l'escalada del conflicte. També ha afirmat queEls anuncis i la vehemència enque ha recuperat certs territoris ocupats pels russos.per tal d'amenaçar els països occidentals. En les primeres fases del conflicte, el president rus va realitzar diverses maniobres per moure els seus míssils i advertir l'OTAN de "la seva disponibilitat". Ara, ha augmentat el to del seu discurs i ha recordat a Occident que "utilitzarà tots els seus recursos de destrucció" que, ha ironitzat, "són més moderns que els de l'OTAN". "No és cap farol", ha afirmat Putin.El ministre de Defensa, Sergei Shoigu,per a la guerra. "Tenim uns enormes recursos de mobilització entre aquells que ja han servit (a l'Exèrcit), que tenen experiència de combat i especialitat militar. Tenim gairebé 25 milions d'ells. Es pot entendre que aquesta mobilització és parcial", ha recordat Shoigu, segones les seves declaracions d'aquest dimecres recollides per l'agència TASS.assegura que l'anunci de Putin és "un senyal de la seva desesperació" per com està evolucionant la guerra d'Ucraïna. El portaveu d'Afers Exteriors de l'executiu comunitari,, ha remarcat que les seves declaracions mostren que al president rus "no l'interessa la pau". "És un clar senyal a tota la comunitat internacional que nomésque ja ha tingut moltes conseqüències negatives arreu del món", ha dit Stano. També ha insistit que Brussel·les rebutja els referèndums "il·legals" convocats per les autoritats prorusses a Donetsk, Lugansk, Kherson i Zaporíjia.La potència nuclear de la Federació Russa no és, ni de bon tros, la que tenia la Unió Soviètica. Tot i això, és el primer país amb un major armament d'armes atòmiques, nuclears i de destrucció massiva, superant els Estats Units.han desgranat quines són, avui dia, les capacitats nuclears del govern de Vladímir Putin:· Tots aquests míssils es poden disparar des d'avions bombarders, submarins o sils de míssils repartits pel territori rus."Aquesta setmana marca la vigília de la nostra imminent victòria o la vigília de la guerra nuclear". Aquest missatge d'una periodista propera al govern rus va encendre dimarts totes les alarmes sobre l'estat de la guerra a Ucraïna., redactora en cap de Russia Today, considerava que aquesta setmana serà clau pel desenllaç del conflicte i no veu una tercera via més enllà de la dicotomia que ha explicat.​​​​​

